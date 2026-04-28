حضر ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله مأدبة غداء أقامها أخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك على شرف أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء الدول المشاركة في القمة الخليجية التشاورية المنعقدة في محافظه جدة.
ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يحضر مأدبة غداء أقامها ولي العهد السعودي على شرف القادة المشاركين بالقمة الخليجية التشاورية
صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يستقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
س
س