بنك الخليج يستعرض جهوده في تعزيز الشمول المالي في المجتمع

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، أصدر بنك الخليج تقريراً خاصاً استعرض فيه دوره الرائد في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، وتمكين مختلف شرائح المجتمع من الوصول العادل والآمن إلى الخدمات المالية، بما ينسجم مع توجهات بنك الكويت المركزي وأفضل الممارسات المصرفية المستدامة.

وخلص التقرير إلى أن الشمول المالي يُعد في بنك الخليج التزاماً وفرصة في آنٍ واحد، حيث لا تُعتبر مبادرات الشمول المالي أنشطة منفصلة، بل جزءاً أصيلاً من التوجهات الاستراتيجية الشاملة للبنك، الهادفة إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت، مع الالتزام بالأطر والتوجيهات التنظيمية المحلية، وذلك من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتشجيع الممارسات المصرفية المسؤولة، وتقديم خدمات عالية الجودة ترتكز على احتياجات العملاء.

وتناول التقرير الجهود التي يبذلها البنك في تطوير حلول مصرفية شاملة ومبتكرة، تركز على سهولة الوصول وتحفيز الاستخدام الفعلي للخدمات، ومعالجة التحديات التي قد تواجه بعض الفئات، بما في ذلك النساء، والشباب، وذوي الدخل المحدود، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمالة المنزلية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسهيل فتح الحسابات، وتوفير الحلول الرقمية، وبوابات الدفع، وخدمات التمويل، والاستشارات المالية المتخصصة.

الاستفادة الفعالة والمستدامة

يحرص بنك الخليج على تسهيل فتح الحسابات المصرفية لجميع شرائح المجتمع، عبر تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات، بما يضمن وصولاً عادلاً وآمناً إلى الخدمات المالية دون تمييز، وتمكين العملاء من الاستفادة الفعالة والمستدامة من الخدمات المصرفية. وفي هذا الإطار، تم تقديم المبادرات التالية:

الأطفال:

أطلق بنك الخليج حساب Neo للأطفال، بهدف تعزيز ثقافة الادخار في المجتمع، ابتداءً من حديثي الولادة وحتى سن 14 عاماً، دون حد أدنى لفتح الحساب أو رسوم إصدار. ويوفر الحساب وسيلة بسيطة وآمنة للآباء لبناء المستقبل المالي لأطفالهم، كما يساعد الأطفال على تعلم قيمة الادخار والمسؤولية المالية منذ الصغر.

الشباب:

يوفر البنك حساب red ، وهو حساب توفير مخصص للطلبة والشباب من سن 15 إلى 25 عاماً، يتميز بعدم وجود حد أدنى لفتح الحساب، مع بطاقة red Plus مسبقة الدفع، ومنح 5,000 نقطة ترحيبية عند تحويل مكافأة الطالب، يمكن الاستفادة منها عبر برنامج «نقاط الخليج»، إلى جانب قسيمة وقود من محطة «أولى» بقيمة 50 ديناراً كويتياً للمنضمين الجدد، فضلاً عن حزمة من المزايا الحصرية، تشمل خصماً بنسبة 50% على تذاكر السينما يومياً، وخصومات في مطاعم ومتاجر مختارة.

النساء:

يوفر بنك الخليج بطاقة Rose Gold الائتمانية، المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المرأة العصرية، وهي مجانية مدى الحياة، وتقدم مزايا وبرامج مكافآت تُعد من بين الأعلى في السوق المحلي، إلى جانب خصومات فورية لدى مجموعة واسعة من المتاجر والمطاعم والنوادي الصحية، وخدمات الكونسيرج، وإمكانية تقسيط المشتريات حتى 12 شهراً دون فوائد عبر خدمة Easy Pay.

المتقاعدون:

يولي بنك الخليج اهتماماً خاصاً بفئة المتقاعدين، حيث يمنحهم هدية نقدية ترحيبية تصل إلى 500 دينار كويتي عند تحويل المعاش التقاعدي، إضافة إلى إتاحة قرض إسكان حتى 70 ألف دينار مع فترة سماح 12 أو 24 شهراً، وقرض استهلاكي حتى 25 ألف دينار بفترة سداد مرنة تصل إلى 5 سنوات. كما يحصل العميل على بطاقة ائتمانية مجانية مدى الحياة، مع الانضمام التلقائي إلى برنامج «نقاط الخليج»، إلى جانب خصومات حصرية لدى معارض سيارات رائدة، مع فائدة 0% على سيارات مختارة.

ذوو الاحتياجات الخاصة:

يوفر بنك الخليج خدمات مميزة لذوي الاحتياجات الخاصة عبر 6 فروع، بواقع فرع في كل محافظة، تتميز بسهولة الدخول لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتصاميم داخلية واسعة. كما تم تجهيز مكائن السحب الآلي بارتفاعات مناسبة، ولوحات مفاتيح بنظام «برايل» للمكفوفين، وسماعات للإرشادات الصوتية، مع توفير الخصوصية داخل غرف زجاجية مخصصة.

ويحرص البنك على تنظيم دورات تدريبية سنوية لعدد كبير من موظفي الفروع في لغة الإشارة، بإجمالي ساعات تدريبية تقارب 900 ساعة تدريبية. كما يتعاون البنك مع شركة SignCom لتوفير خدمات الترجمة الفورية بلغة الإشارة داخل هذه الفروع، عبر أجهزة لوحية تتيح التواصل المباشر مع مترجمين محترفين.

ذوو الدخل المحدود:

يوفر البنك حساب راتب مخصصاً للموظفين غير الكويتيين (إقامة مادة 18) ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار كويتي، مصحوباً ببطاقة سحب آلي (بطاقة عامل)، مع إمكانية الاستفادة من تطبيق بنك الخليج وخدمة «ومض» لتحويل الأموال.

العمالة المنزلية:

يقدم بنك الخليج حساب العامل لفئة العمالة المنزلية (إقامة مادة 20)، وهو حساب توفير بعائد يتطلب رصيد 100 دينار لفتحه، مع إتاحة استخدام تطبيق البنك والاستفادة من خدمات التحويل عبر “ومض”

الشركات الصغيرة والمتوسطة:

ضمن دعمه المستمر للمبادرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلق بنك الخليج تطبيقاً مصرفياً مخصصاً لقطاع الأعمال، يواكب احتياجات مختلف القطاعات. كما يوفر بطاقات إيداع للأعمال دون حد أقصى لعدد الموظفين المخولين، وبطاقة Visa Business Signature الائتمانية مجاناً للسنة الأولى، وخزائن أمانات بخصم 25%، إضافة إلى إعفاءات وخصومات على أجهزة نقاط البيع وبوابات الدفع الإلكتروني وحلول روابط الدفع.

تعزيز المشاركة الاقتصادية

يدرك بنك الخليج أن الشمول المالي يُعد عنصراً محورياً في تعزيز المشاركة الاقتصادية، وحماية العملاء، وتحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل. ويتماشى نهج البنك بالكامل مع تعليمات بنك الكويت المركزي، حيث جرى دمج مبادرات الشمول المالي ضمن استراتيجيته المؤسسية، مع رفع تقارير دورية وفق المتطلبات التنظيمية.

ويشكل التثقيف المالي ركناً أساسياً في استراتيجية البنك، من خلال تنفيذ حملات توعوية بالتعاون مع جهات مجتمعية وتعليمية في مقدمتها INJAZ، إلى جانب دعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية»، الهادفة إلى رفع مستوى الوعي المالي، وتعزيز الممارسات المصرفية المسؤولة، والتوعية بمخاطر الاحتيال المالي وسبل الاستخدام الآمن للخدمات المصرفية.

ويُعد الشمول المالي أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لما له من دور في تمكين الأفراد والمجتمعات من الاندماج في الاقتصاد، وتحسين سبل العيش، والحد من الفقر، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهو ما انعكس في إدراجه صراحة ضمن عدد من مستهدفات هذه الأهداف.