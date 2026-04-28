وزير العدل: قبول 132 من المرشحين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني

وزير العدل ناصر السميط

قال وزير العدل المستشار ناصر السميط إن عدد المقبولين لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة بلغ 132 مرشحا ومرشحة لافتا إلى أن هذه الدفعة تعتبر الأكبر في تاريخ النيابة العامة بدولة الكويت.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تكويت السلطة القضائية بالكامل بحلول العام 2030 دعما للكفاءات الوطنية وتمكينا لها ورفدا لمرفق العدالة بعناصر وطنية مؤهلة قادرة على الإسهام في تطوير العمل القضائي بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في الإحلال وتمكين الكوادر الوطنية.

وأضاف أن اعتماد هذه الدفعة جاء بعد مراجعة دقيقة لإجراءات القبول حرصا على النزاهة وتكافؤ الفرص وبما يضمن سلامة الاختيار وجودة المخرجات وثقة المجتمع في هذا المسار.

وكان المتقدمون لشغل وظيفة باحث مبتدئ قانوني المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة (ج) من الكويتيين ذكورا وإناثا – في الفترة من 12 يوليو 2024 حتى 15 أغسطس 2024 – أجريت لهم اختبارات تحريرية إلكترونية ومقابلات شخصية من قبل لجنة اختيار المتقدمين لهذه الوظيفة التي تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين.