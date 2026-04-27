سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي

سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جي دي فانس

جرى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله اتصالا هاتفيا اليوم مع معالي نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جي دي فانس.

وقد نقل سموه حفظه الله في مستهل الاتصال تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة.

كما أكد سموه حفظه الله إدانة دولة الكويت قيادة وشعبا للعملية الارهابية التي تعرض لها فخامة الرئيس الأمريكي ونائبه يوم السبت الماضي مشيرا سموه حفظه الله إلى أن هذا العمل الجبان سيزيد فخامة الرئيس اصرارا في مواجهة كافة التحديات لخدمة الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه أعرب معالي نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جي دي فانس عن دعم الولايات المتحدة لدولة الكويت بكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية بالاضافة إلى إغلاق مضيق هرمز وما يترتب على ذلك من تحديات ومشاكل اقتصادية جسيمة تؤثر على حركة الملاحة والتجارة العالمية وأمن إمدادات الطاقة.

هذا وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية بالاضافة إلى مناقشة العلاقات في المجال العسكري والأمني والتأكيد على متانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين الصديقين.

وفي ختام الاتصال ثمن سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله الموقف الأمريكي الثابت والداعم لأمن وسلامة أراضي دولة الكويت متمنيا سموه حفظه الله لمعاليه موفور الصحة وتمام العافية وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام التقدم والرخاء.