ديوان الخدمة المدنية

أعلن ديوان الخدمة المدنية ترشيح عدد من المسجلين بنظام التوظيف المركزي بعد غد الأربعاء استكمالا للمرحلة الثانية من خطة الاحتياجات الوظيفية للجهات الحكومية للعام المالي (2026 / 2025) المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية في شهر أكتوبر الماضي.

وقال وكيل الديوان بالندب صلاح الصقعبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن هذه الدفعة ستشمل المسجلين الذين لم يستكملوا إجراءات الترشيح لدى الجهات المعنية تليهم فئة المؤهلين للترشيح لأول مرة.

وأوضح الصقعبي أن الدفعة تشمل أيضا من سبق لهم رفض جهة الترشيح وذلك وفقا للاحتياجات الوظيفية الفعلية المعتمدة لدى الجهات الحكومية.

وأكد استمرار الديوان قي استكمال الإجراءات اللازمة تمهيدا لفتح باب التسجيل في نظام التوظيف المركزي للفترة (94) التي ستكون اعتبارا من يوم الجمعة المقبل الأول من شهر مايو حتى يوم الجمعة الـ15 من الشهر ذاته.