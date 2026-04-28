ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يتوجه إلى السعودية لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية بجدة

بحفظ الله ورعايته غادر البلاد صباح اليوم ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق متوجها إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد دولة الكويت في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية التي ستعقد في محافظة جدة.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ أحمد العبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ مبارك حمود الجابر الصباح رئيس الحرس الوطني ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ حمد جابر العلي الصباح ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة عبدالله المعوشرجي وسعادة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن خالد درج الشريعان ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالوهاب أحمد الوهيب ووكيل الحرس الوطني الفريق ركن حمد سالم البرجس ورئيس قوة الإطفاء العام اللواء طلال محمد الرومي والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة في دولة الكويت المستشار وليد خان.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ومعالي وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وعددا من كبار المسؤولين.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.