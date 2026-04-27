ولي العهد السعودي: رؤية المملكة 2030 أحدثت نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أن (رؤية المملكة 2030) قد أحدثت – بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – نقلة نوعية في مسيرة تنمية البلاد بما حققته من تحول شامل وملموس في المناحي الاقتصادية والخدمات والبنية التحتية واللوجستية وجوانب الحياة الاجتماعية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين إن جاء ذلك إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات (رؤية المملكة 2030) التي وضعت بعد مرور مرحلتيها الأولى والثانية أسسا متينة للنمو في القطاعات الاقتصادية المتنوعة وحققت زخما من الإنجازات ورصيدا من المكتسبات.

وقال ولي العهد السعودي إن الرؤية استهلت في عام 2026 مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد لخمس سنوات قادمة حتى عام 2030 محافظة فيها على التركيز على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ وفق متطلبات المرحلة بما يدفع باستدامة التقدم والازدهار.

وشدد على أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان ولا يزال وسيظل منصبا على أبناء وبنات الوطن من خلال تأهيلهم وتطوير أدائهم ورفع كفاءتهم وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في كافة دول العالم.

ووجه الأجهزة الحكومية كلا فيما يخصه بمواصلة الجهد واستشراف الفرص واستثمارها لتقديم كل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني مشيدا بما أثمرت عنه جهود السنوات الماضية من تنمية وطنية شاملة ومستدامة وضعت المواطن السعودي في مركز اهتمامها واستهدفت الريادة العالمية في مختلف مجالاتها.

وذكر أن (رؤية المملكة 2030) تستهل مرحلتها الثالثة والأخيرة خلال عام 2026 وحتى عام 2030 وتدخل ذروة التنفيذ للبرامج والإستراتيجيات الوطنية في ظل وصول أدوات التحول إلى أعلى معدلات الجاهزية وهي ماضية في تحقيق أهدافها عبر ترسيخ مكتسبات التحول الوطني والاقتصادي والاجتماعي ومضاعفة الجهود لتسريع وتيرة الإنجاز.

كما شدد ولي العهد السعودي على أنه بالرغم من التقلبات العالمية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي إلا أن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر ما انتهجته من تخطيط إستراتيجي وسياسات مالية محكمة قائمة على المرونة والاستباقية في استشراف تحديات وفرص المستقبل.

من جانبه لفت مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أن المرحلة الثالثة ستشهد تتابع إطلاق الإستراتيجيات الوطنية مؤكدا أن الوصول بنهاية المرحلة الثالثة من (رؤية المملكة 2030) إلى عام 2030 لا يمثل وجهة نهائية تقف عندها جهود التنمية في السعودية بل تشكل بنيانا للجهود التنموية اللاحقة لتستمر رحتلها في الريادة.