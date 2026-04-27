هيئة البيئة: استمرار إيقاف إصدار تصاريح النزهة والصيد داخل الجون حتى إشعار آخر

أكدت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الابراهيم استمرار إيقاف إصدار تصاريح النزهة والصيد داخل منطقة الجون كإجراء احترازي في ظل الأوضاع الراهنة وحتى إشعار آخر.

وقالت الابراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن قرار وزارة الداخلية بشأن فتح النزهة والصيد يقتصر على المناطق المحددة خارج منطقة الجون ووفق الأوقات والاشتراطات المعلنة مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط وعدم مخالفتها.

وأضافت أن وقف إصدار تصاريح النزهة والصيد في الجون يأتي نظرا للأوضاع الراهنة التي تستدعي اتخاذ إجراءات احترازية إضافية وفي إطار حرصها على حماية البيئة البحرية وضمان سلامة مرتادي هذه المناطق.

وأوضحت أن الهيئة تتابع التطورات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدة أن سلامة البيئة والمجتمع تأتي في مقدمة أولوياتها.

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة والتقيد بالمناطق المسموح بها فقط والتعاون مع الجهات الرقابية بما يحقق المصلحة العامة.