وزيرة الشؤون: استكمال الربط الإلكتروني الكامل بين المجلس الأعلى للأسرة وديوان الخدمة المدنية

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الاثنين استكمال الربط الإلكتروني الكامل بين المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وديوان الخدمة المدنية بشأن أنظمة الحضور والانصراف لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والتحول الرقمي.

وقالت الحويلة في بيان صحفي إن التكامل الإلكتروني مع ديوان الخدمة يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز مستوى الانضباط الوظيفي إلى جانب رفع كفاءة المتابعة والرقابة الإدارية بما يواكب توجهات الدولة نحو تطوير العمل الحكومي وتبسيط إجراءاته.

وأكدت أن هذا الربط يأتي ضمن جهود تطوير الأنظمة الإدارية وتحديث آليات العمل حيث أصبح تسجيل الحضور والانصراف يتم بشكل آلي ومباشر عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة بما يضمن دقة البيانات وسلامة الإجراءات ويحد من الاعتماد على النظم التقليدية.

وأضافت الحويلة أن هذه الخطوة تمثل دعما لمسار التحول الرقمي وتسهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية وتسريع إنجاز المعاملات ضمن منظومة حكومية مترابطة تقوم على التكامل وتبادل البيانات بين مختلف الجهات.

وشددت على أن التحول الرقمي يأتي تنفيذا لتوجيهات الدولة وبدعم من القيادة السياسية في إطار رؤية تهدف إلى تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بكفاءة الخدمات المقدمة.