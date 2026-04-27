“إنفست جي بي” تبرم شراكة استراتيجية مع “أُمنية” .. للمساهمة في تعزيز جهود إعادة التدوير والاستدامة في الكويت

"إنفست جي بي" تبرم شراكة استراتيجية مع "أُمنية"

ضمن جهودها لترسيخ معايير الاستدامة البيئية في المجتمع ، وبمناسبة يوم الأرض، أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م “إنفست جي بي”، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أمنية ، لتعزيز جهود إعادة التدوير والاستدامة في الكويت، من خلال تجميع المواد البلاستيكية وإعادة تدويرها.

وقد تم توقيع الاتفاقية بحضور رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في شركة إنفست جي بي، السيد/ ناظم يوسف الغبرا، والرئيس التنفيذي لشركة أمنية، السيدة/ سناء الغملاس، إلى جانب عدد من ممثلي الطرفين.

وتمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية تسعى من خلالها شركة إنفست جي بي إلى المساهمة في توفير بيئة نظيفة ومستدامة من خلال تقليل النفايات، وتعزيز إعادة استخدام الموارد، وتحسين جودة الحياة للأجيال القادمة، وذلك انطلاقاً من دورها الرائد في المسؤولية الاجتماعية وجهودها المتواصلة للحفاظ على البيئة.

وتتبنى شركة إنفست جي بي نهجاً واضحًاً في دعم المبادرات البيئية، حيث نفذت العديد من البرامج التي تصب في هذا الاتجاه. شملت العام الماضي تنظيم تجربة نقل صديقة للبيئة لموظفيها، بهدف تسليط الضوء على التطبيقات العملية للتكنولوجيا الخضراء وتعزيز دمج مفاهيم الاستدامة.

وبهذه المناسبة، أعرب الغبرا عن سعادته بهذا التعاون المثمرمع ” أمنية “، مؤكداً أن الشراكة معها تأتي في إطار حرص إنفست جي بي على المساهمة في حماية البيئة وتشجيع المجتمع على تبني ممارسات إعادة التدوير من خلال التوعية، كما تعكس التزامنا بدعم المبادرات الصديقة للبيئة ضمن استراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وأشار إلى قيام إنفست جي بي بتوفير حاويات مخصصة لجمع المواد البلاستيكية والقابلة لإعادة التدوير في مختلف مرافقها، على أن يتم جمعها من قبل شركة أمنية وفق جدول زمني محدد لإعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها بطرق تقليدية، بما يسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز وعي الموظفين.

ومن جانبها، قالت الغملاس،: “نعتز بشراكتنا مع إنفست جي بي، والتي تعكس التزاماً مشتركاً بدعم الاستدامة البيئية في الكويت. من خلال هذه المبادرة، نسعى إلى ترسيخ ثقافة إعادة التدوير وتسهيل ممارسات الفرز وجمع المواد البلاستيكية بطريقة فعّالة. كما نؤمن بأن التعاون مع شركات رائدة مثل إنفست جي بي يمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.”