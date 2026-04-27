فريق “أمان” الكويتي وإدارة الكوارث والطوارئ التركية يبحثان التعاون في إدارة الأزمات والطوارئ

عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني "أمان" اجتماعا تنسيقيا عبر تقنية الاتصال المرئي مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية "AFAD"

عقد فريق العمل المعني بإنشاء مركز لإدارة الأزمات والكوارث على المستوى الوطني (أمان) اجتماعا تنسيقيا اليوم الاثنين عبر تقنية الاتصال المرئي مع إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) لبحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات في مجالات إدارة الأزمات والطوارئ.

وقال فريق (أمان) في بيان صحفي إن الاجتماع يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة الأزمات والكوارث وتم خلاله استعراض عدد من الممارسات والتجارب ذات الصلة برفع الجاهزية وآليات التنسيق المؤسسي وسبل تعزيز القدرة على التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة بما يدعم كفاءة الاستجابة وسرعة اتخاذ القرار.

وأضاف أنه جرى أيضا بحث فرص التعاون المشترك في مجالات التدريب وتبادل المعرفة والاستفادة من الخبرات المتخصصة بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية ومواكبة التحديات المتسارعة في مجال إدارة الأزمات والكوارث.

وأكد الجانبان حسب البيان أهمية استمرار التواصل وتطوير مجالات التعاون بما يدعم تبادل أفضل الممارسات ويرسخ الجاهزية في مواجهة الأزمات والطوارئ.

يذكر أن فريق (أمان) التابع لمجلس الوزراء يعنى بتأسيس منظومة وطنية شاملة لإدارة الطوارئ والكوارث ويعنى بتوحيد الجهود الوطنية وبناء إطار متكامل لإدارة المخاطر ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة للأزمات.