“بوبيان” يعقد أول اجتماع للمجلس الاستشاري لمبادرة Empower by Boubyan

عبدالله التويجري متوسطاً أعضاء المجلس الاستشاري للمبادرة وهم من اليمين: عبدالله البكر، سليمان العنجري، خالد العتيبي، عبدالرحمن الدعيج و فيصل الهارون

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز دوره في دعم منظومة ريادة الأعمال، عقد بنك بوبيان اجتماعاً ترأسه الرئيس التنفيذي للبنك عبدالله التويجري بحضور أعضاء المجلس الاستشاري لمبادرة Empower by Boubyan، وذلك لبحث التطورات الأخيرة الخاصة بالمبادرة ومناقشة سبل تطويرها بما يتماشى مع احتياجات السوق ورواد الأعمال.

كما شهد الاجتماع حضور المدير العام بالبنك صالح المنصور، والمدير التنفيذي لإدارة أداء الأعمال والتخطيط سارة المطاوعة. ويأتي الاجتماع في سياق تفعيل إحدى الركائز الأساسية للمبادرة والمتمثلة في الإرشاد والتوجيه، تأكيداً على توجه البنك نحو تقديم دعم عملي يتجاوز الحلول التقليدية، ويسهم في تمكين الشركات التقنية الناشئة من النمو والاستدامة.

نهج متكامل يتجاوز التمويل

وخلال الاجتماع، أكد التويجري أن مبادرة Empower by Boubyan تجسد رؤية البنك في تمكين الشركات التقنية الناشئة من النمو، عبر بناء منظومة متكاملة تربط بين الخبرات والمعرفة ورأس المال والفرص، بما يتوافق مع احتياجات كل مشروع ومرحلة نموه.

وأوضح أن هذا الاجتماع يمثل خطوة محورية في مسار تطوير المبادرة، حيث تمت مناقشة التحديات الفعلية التي تواجه رواد الأعمال والشركات الناشئة في المرحلة الحالية، إلى جانب بحث سبل تطوير المبادرة وتعزيز فاعليتها بما يتماشى مع متغيرات السوق.

وأضاف أن النقاشات تناولت عدداً من المحاور الأساسية، من بينها تطورات السوق وتأثيرها على الشركات التقنية، وآليات دعم رواد الأعمال في اتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية وبناء نماذج أعمال قادرة على التوسع، بما يسهم في تطوير مسارات المبادرة وتحقيق أثر ملموس.

وأكد أن المبادرة انتقلت إلى مرحلة متقدمة تركز على الإرشاد والتوجيه للشركات المنضمة، من خلال تقديم دعم عملي ومخصص يتناسب مع طبيعة كل مشروع، لافتاً إلى أن الإقبال المتزايد من رواد الأعمال على هذا النوع من الدعم يعكس تحوّلاً في احتياجات السوق، حيث لم يعد التحدي مقتصراً على التمويل، بل أصبح في الحصول على توجيه نوعي يسهم في تسريع النمو واتخاذ قرارات أكثر دقة.

وأضاف أن Empower by Boubyan تقوم على أربعة مسارات رئيسية تشمل بناء العلاقات، والإرشاد العملي والتوجيه، والشراكات الاستراتيجية، وفرص النمو والاستثمار، إلى جانب كونها برنامجاً مرناً غير مرتبط بإطار زمني محدد، ما يمنح رواد الأعمال القدرة على التقدم بالوتيرة التي تناسبهم حتى تحقيق أهدافهم، مع توفير دعم مستمر يتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية.

صالح المنصور وسارة المطاوعة أثناء الاجتماع

“بوبيان” شريك فعلي ومؤثر

وأشار التويجري إلى أن دور البنك يتجاوز كونه جهة تمويل، إذ يعمل كشريك فعلي للشركات التقنية في مختلف مراحلها، بدءاً من تطوير الأفكار، مروراً بالتنفيذ والتشغيل، وصولاً إلى دعم خطط التوسع، بما يعزز موقعه كعنصر فاعل في منظومة الابتكار.

وأضاف “في Empower by Boubyan لا نبحث عن أفكار، بل عن مبادرين قادرين على صناعة أثر حقيقي. المبادرة موجهة لشركات التقنية الناشئة التي تمتلك منتجات قائمة وتسعى للنمو، وهي مستمرة دون إطار زمني محدد، بما يتيح التقدم والاستفادة من الدعم في الوقت المناسب.”

واختتم التويجري بالتأكيد على تقدير البنك لدور أعضاء المجلس الاستشاري، وما يقدمونه من خبرات ورؤى نوعية تسهم في تطوير مسارات المبادرة، لافتاً إلى أن هذا التعاون يجسد نموذجاً متكاملاً لتكامل الخبرات يدعم رواد الأعمال ويعزز نمو الشركات التقنية الناشئة.

الأساس القانوني والحوكمة

من جانبه، أكد الشريك في مجموعة البكر ومشاركوه Russell Bedford Kuwait المحامي عبدالله البكر على أهمية بناء أساس متكامل للشركات الناشئة منذ البداية، يشمل الجوانب القانونية والحوكمة وتنظيم العمليات، لافتاً إلى أن ذلك يعزز قدرة الشركات على التوسع بثقة واستدامة.

وأشار الشريك المؤسس لتطبيقات “دبدوب، ويسوى” وعضو مجلس إدارة في Pair Ai وتطبيق Provin سليمان العنجري، إلى أن نجاح الشركات الناشئة يعتمد على القدرة على التنفيذ بكفاءة، مشيراً إلى أن التحدي لا يقتصر على سرعة التحرك، بل يشمل الحفاظ على كفاءة العمليات، وهو ما تدعمه المبادرة من خلال الإرشاد العملي وبناء أنظمة تشغيل فعالة.

رؤى متنوعة تدعم اتخاذ القرار

وأكد مؤسس تطبيقات “الحسبة، فلاورد، طلبات، واوغو”خالد العتيبي أن ما يميز مبادرة Empower لا يقتصر على تنوع الخبرات التي تتيحها لرواد الأعمال، بل يمتد إلى تحويل هذه الخبرات إلى إرشاد عملي وتوجيه مباشر يساعدهم على التعامل مع التحديات المتعددة التي تواجههم في مراحل بناء وتطوير شركاتهم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدعم يمكن المؤسسين من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وسرعة، بما يحقق أثراً ملموساً.

وأشار الشريك المؤسس والمدير العام “هولستك للاستشارات”عبدالرحمن الدعيج إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة إدارة التدفقات النقدية خلال مراحل التوسع، مؤكداً أن الإرشاد الذي توفره المبادرة يسهم في ترسيخ الانضباط المالي منذ المراحل المبكرة، بما يدعم استدامة الأعمال ونموها.

وفي السياق ذاته، أوضح النائب الأول للرئيس التنفيذي للمجموعة والمدير العام – شركة “Tap Payments – الكويت” فيصل الهارون أن البيئة الحالية تجمع بين التحديات والفرص، حيث تشهد بعض القطاعات تباطؤاً مقابل تسارع في قطاعات أخرى، مشيراً إلى أهمية نقل هذه الرؤى لرواد الأعمال لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على فهم دقيق لاحتياجات سوق العمل.