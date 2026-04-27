وزير التجارة يبحث مع سفير أوزبكستان تعزيز الأمن الغذائي وتطوير العلاقات الاقتصادية

بحث وزير التجارة والصناعة أسامة بودي اليوم الاثنين مع سفير جمهورية أوزبكستان لدى البلاد الدكتور أيوب خان يونسوف سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال الأمن الغذائي.

وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللقاء تناول مناقشة آفاق تطوير العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضافت أن الجانبين استعرضا فرص تنمية التعاون وتوسيع الشراكات الاقتصادية بما يعزز التبادل التجاري ويدعم توجهات التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار حرص دولة الكويت على توطيد علاقاتها مع مختلف الدول وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.