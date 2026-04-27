“زين الكويت” تتصدّر تصنيف “سيرڤس هيرو” لـ رضا العملاء وخدمات الإنترنت

فاتن أبو غزالة تُقدّم جوائز زين لوليد الخشتي ومسؤولي الشركة

تصدّرت شركة زين الكويت تصنيف “سيرڤس هيرو” لرضا العملاء في فئة الاتصالات للمرة الـ 14 على التوالي، وتصدّرت فئة مزوّدي خدمات الإنترنت (ISPs) للمرة الـ 10، في إنجازٍ مزدوج يُرسّخ موقعها كأكثر مزوّد رقمي تتويجاً وثقةً في السوق الكويتي.

وأكدت الشركة أن هذا الإنجاز يعكس الثقة العالية التي تحظى بها لدى العملاء، كما يُجسّد نجاحها في المحافظة على ريادتها ضمن أحد أكثر القطاعات تنافسيةً وتحولاً في الكويت، من خلال التزامها المستمر بتقديم خدمات موثوقة، وتجارب رقمية متكاملة، ومعايير أداء تتجاوز توقعات العملاء عبر مختلف نقاط التواصل.

ويأتي تصدّر زين المتواصل لهاتين الفئتين تأكيداً على فعالية نهجها المرتكز على العميل، الذي يضع جودة الشبكة، سهولة التجربة، الابتكار الرقمي، وسرعة الاستجابة في صميم استراتيجيتها التشغيلية، وتكتسب هذه الإنجازات بعداً مضاعفاً في ظل بقاء خدمات الاتصالات والإنترنت ضمن أعلى الفئات طلباً وتدقيقاً في مؤشر “سيرڤس هيرو”، ما يجعل ريادة زين انعكاساً صادقاً لتفضيل العملاء وثقتهم بعلامة نجحت في تحويل رضا العملاء إلى ميزة تنافسية مستدامة.

وكانت “سيرڤس هيرو” قد أعلنت عن أفضل العلامات التجارية في الكويت وفقاً لمؤشّر رضا العملاء لعام 2025، والذي شهد تسجيل أعلى مستويات رضا العملاء في تاريخ المؤشّر الممتد على مدار 16 عاماً، وقد بلغ مؤشّر رضا العملاء على مستوى البلاد 84.0 نقطة، مقارنةً بـ 78.9 نقطة في العام السابق، مُحققاً نمواً بنسبة 6%، بما يعكس استمرار التحسّن في اقتصاد الخدمات في البلاد.

واستند مؤشر العام 2025 إلى 27,582 تقييماً موثّقاً من المستهلكين ضمن عينة واسعة شملت الجنسين ومختلف الفئات العمرية والجنسيات والمستويات التعليمية، وتجمع منصة “سيرڤس هيرو” الأوسع أكثر من 35,000 تقييم سنوياً عبر 21 قطاعاً وأكثر من 900 علامة تجارية، ولا تعتمد سوى التقييمات التي تستوفي معايير التحقق الصارمة الخاصة بها.

وتتخذ “سيرڤس هيرو” من الكويت مقراً لها، وهي مؤشّر رضا العملاء الوحيد في الشرق الأوسط الذي يستند إلى آراء المستهلكين، ولها عضوية في المنظمة الأوروبية للآراء وأبحاث التسويق ESOMAR، وتلتزم بمبادئ المنظمة وإرشاداتها الخاصة بالتنظيم الذاتي والممارسات الأخلاقية في أبحاث السوق، وتشرف على نتائجها هيئة استشارية مستقلة لضمان الحياد والموضوعية والشفافية، وبما يعكس تفضيلات المستهلكين بدقة.

يأتي هذا التكريم ليكمل سجل زين الحافل بالجوائز المُستقلّة في مجال الشبكات، فقد فازت الشركة مؤخراً بثلاث جوائز من Ookla Speedtest خلال مؤتمر الاتصالات العالمي 2026 في برشلونة، وهي: أسرع شبكة 5G في الكويت، وأفضل تغطية في الكويت، وأفضل شبكة 5G في الكويت، وذلك استناداً إلى بيانات النصف الثاني من عام 2025.

كما حصدت زين جائزة أفضل شبكة من مؤسسة Opensignal ضمن تقرير تجربة شبكات الهاتف النقال لشهر فبراير 2026، حيث تصدّرت تسعة مؤشرات لتكون أكثر من أي مشغل آخر في السوق، وتُعزّز هذه الإنجازات مجتمعة مكانة زين بصفتها شبكة الجيل الخامس الأكثر تتويجاً في الكويت، وتعكس استمرار استثماراتها في تجربة العملاء، وتحديث الشبكة، والبنية التحتية الرقمية الجاهزة للمستقبل.