الشرطة اليمنية تعلن ضبط خلية “إرهابية” خططت لتنفيذ اغتيالات في عدن

شرطة عدن تعلن ضبط خلية إرهابية في العاصمة اليمنية المؤقتة

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية اليوم الأحد ضبط “خلية إرهابية خططت لسلسلة اغتيالات واستهداف للسلم المجتمعي” في العاصمة المؤقتة عدن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية عن “مصدر أمني مسؤول” قوله إن العملية جاءت بعد رصد ومتابعة دقيقة أسفرت عن القبض على عدد من العناصر المتورطة وضبط مواد وأدلة مرتبطة بأنشطة الخلية الإرهابية وداعميها.

وأوضح المسؤول بحسب وكالة الأنباء اليمنية أن التحقيقات الأولية كشفت عن مخططات لاستهداف شخصيات اجتماعية ودينية في محاولة لإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار مضيفا أن الأجهزة المختصة تواصل مهامها لكشف الملابسات وتعقب بقية العناصر.

وأفاد بأن المؤشرات الأولية “ترجح ارتباط الخلية بحوادث إجرامية الأخيرة” مؤكدا يقظة وجاهزية الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل الحازم مع محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

وشدد المسؤول وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية على التزام الدولة بحماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار.