وزيرة الشؤون تبحث مع قيادي “هيئة الإعاقة” تطوير العمل المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة

وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأحد مع مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة دلال العثمان وعدد من قيادات الهيئة سير العمل وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت الحويلة في بيان صحفي صادر عن الهيئة حرصها على مواصلة تطوير المنظومة الخدمية بما يعزز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة ويدعم تمكينهم ودمجهم في المجتمع انسجاما مع التوجهات الوطنية ورؤية دولة الكويت نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وذكر البيان أن الاجتماع استعرض عددا من المحاور الاستراتيجية في مقدمتها تطوير آليات العمل المؤسسي من خلال التوسع في تطبيق أنظمة الميكنة والتحول الرقمي بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الخدمية.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري عبر تنفيذ برامج تدريب وتأهيل متخصصة للموظفين بما يواكب أحدث الممارسات الإدارية والتقنية ويسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة.

وأشار إلى أنه تم كذلك بحث عدد من الحلول التطويرية الرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية الخاصة بمباني الهيئة والعمل على تطويرها وتحديثها وفق أعلى المعايير بما يضمن توفير بيئة خدمية متكاملة تراعي سهولة الوصول وتلبي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بكفاءة وفاعلية.