بلدية الكويت تطلق حملات تفتيش ونظافة مكثفة بالمحافظات لرصد المظاهر السلبية

من حملة البلدية

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت اليوم الأحد انطلاق حملات أعمال النظافة في جميع المحافظات من قبل الفرق الميدانية لإدارات النظافة والتي ستستمر حتى نهاية شهر أبريل الجاري لرصد المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وقالت البلدية في بيان صحفي إن الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليته ورفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق.

وأوضحت أن حملاتها التفتيشية بدأت اليوم بمحافظة حولي للكشف على كافة أعمال خدمات النظافة العامة داخل مناطق المحافظة من مراقبة وإشراف ومتابعة على النظافة العامة.

وأضافت أن الحملة أشرفت على تنفيذ أعمال متعهدي نظافة وشركات النظافة العامة والرقابة على الباعة المتجولين والعمل على تنفيذ القوانين واللوائح القرارات الصادرة بشأن النظافة العامة وأشغال الطرق داخل نطاق المحافظة.

وأعربت عن حرصها في رفع مستوى النظافة وكل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب من الساحات والشوارع.

وأشارت إلى استمرار الحملات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق مشددة على عدم التهاون في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.