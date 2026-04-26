ملك الأردن يستقبل وزير الخارجية الكويتي لبحث تطورات الأحداث الراهنة في المنطقة

ملك الأردن عبدالله الثاني يستقبل وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح

بحث ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأحد مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أن ذلك جاء خلال استقبال الملك عبدالله للشيخ جراح الصباح بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. ونقل الشيخ جراح الصباح خلال اللقاء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله إلى الملك وولي عهده وتمنيات سموهما لهما بتمام الصحة وموفور العافية وللشعب الأردني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.