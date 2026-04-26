وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الأردني العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأحداث بالمنطقة

وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح ونظيره بالمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي

اجتمع وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الأحد مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي وذلك خلال زيارته الرسمية التي قام بها إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وذكرت (الخارجية) في بيان لها أنه تم خلال الاجتماع بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين إذ شدد الجانبان على أهمية استمرار العمل لتعزيز أطر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات وعلى كافة المستويات تنفيذا لرؤى وتطلعات قيادتي البلدين الحكيمتين.

كما جرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأحداث في المنطقة والجهود الدبلوماسية المبذولة بشأنها وأكد الجانبان على أهمية أن تفضي تلك الجهود إلى التوصل لتسوية شاملة ومستدامة تعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشار الجانبان إلى مواصلة التنسيق الكويتي – الأردني لمواجهة التحديات الراهنة في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات دقيقة.