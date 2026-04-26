بنك الخليج يواصل دعم المشروعات الكويتية ويُهدي عملاءه كيكة العرفج

صورة جماعية لفريق بنك الخليج خلال الفعاليات

ضمن جهوده المتواصلة في دعم المشروعات الصغيرة والمبادرين الكويتيين، استأنف بنك الخليج فعاليات مبادرته المميزة “نقصة الخليج”، وذلك بالتعاون مع كافيه “De La Rue”، حيث تم توزيع قطع كيك مبتكرة صُممت على شكل زهرة العرفج، في لفتة رمزية تعكس الهوية الوطنية والاعتزاز بالموروث البيئي الكويتي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية في إطار رعاية بنك الخليج لمبادرة “زهرة العرفج” الوطنية، تأكيدًا على التزامه بدعم المبادرات المجتمعية التي تجسد الصمود والثبات في الظروف الاستثنائية التي عاشتها المنطقة مؤخراً. وكان البنك قد قام مؤخرًا بتوزيع دبابيس على شكل زهرة العرفج على موظفيه، تقديرًا لالتزامهم بتقديم خدمات مصرفية مميزة للعملاء خلال الظروف الاستثنائية التي عاشتها البلاد.

وتجسد زهرة «العرفج»، التي تعيش في البيئة الصحراوية الكويتية، معاني القوة والنهوض، وهو الحال ذاته للرجال والنساء العاملين في الصفوف الأمامية في مختلف القطاعات، الذين قدموا التضحيات وواجهوا تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وتُعد زهرة العرفج من النباتات البرية الشهيرة في دولة الكويت، وهي الزهرة الوطنية للبلاد، حيث تنمو في البيئة الصحراوية، وتتميز بلونها الأصفر الزاهي وقدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية، ما يجعلها رمزًا للصمود والجمال الطبيعي في البيئة الكويتية.

طفلة تتسلم كيكة العرفج

وقد لاقت فعاليات ” نقصة الخليج” تفاعلاً واسعًا من قبل العملاء، الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لبنك الخليج على هذه المبادرة المميزة، مشيدين بدوره في دعم المشاريع الكويتية وتعزيز روح المشاركة المجتمعية. كما عبّروا عن امتنانهم وتقديرهم الكبيرين لتفاني منتسبي الصفوف الأمامية من مختلف الجهات في حماية المجتمع.

وتؤكد هذه المبادرة استمرار بنك الخليج في تبني برامج نوعية تجمع بين دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز القيم الوطنية، بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع الكويتي.

يُذكر أن بنك الخليج قام بتطوير فكرة “نقصة الخليج” من شكلها البسيط القائم على توزيع أطباق طعام بين الأهل والجيران والأصدقاء، إلى مبادرة مؤسسية تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توزيع منتجاتها مجانًا على الجمهور، ما يساعدها على الانتشار والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، ويزيد قدرتها على النمو والتوسع، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

ويؤكد بنك الخليج التزامه بمواصلة جهوده لتعزيز معايير الاستدامة في المجتمع، على المستويات المجتمعية والاقتصادية والبيئية، عبر العديد من المبادرات التي يتم انتقاؤها بعناية لتعود بالنفع على البنك والمجتمع، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية الكويت 2035.