“شؤون القصر” تطلق مشروع “بادر ويانا” لتوفير فرص عمل للمشمولين بالرعاية في العطلة الصيفية

مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر

أطلقت الهيئة العامة لشؤون القصر مشروع (بادر ويانا) للسنة الرابعة على التوالي الذي يهدف إلى توفير فرص عمل للقصر المشمولين بالرعاية في فترة العطلة الصيفية بالتنسيق مع بعض الشركات الأهلية الخاصة والجهات الحكومية.

وقالت المدير العام للهيئة بالتكليف علياء الصقر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن هذه المبادرة تأتي بالتعاون مع 19 جهة لتدريب وتطوير قدرات الأبناء والبنات المشمولين بالرعاية من خلال توفير فرص عمل لـ 400 قاصر وقاصرة خلال فترة العطلة الصيفية.

وأضافت الصقر أن فترة التسجيل تبدأ اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق 3 مايو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة وفق شروط كل جهة للالتحاق بالبرنامج وذلك للفئة العمرية من 15 إلى 21 عاما موضحة أن إغلاق التسجيل يكون عند اكتمال الأعداد المطلوبة للجهات المشاركة في المشروع.

وأكدت حرص الهيئة الدائم على تقديم مبادرات فعالة تسهم في بناء جيل واع وقادر على القيادة بما يساعد على صقل مهاراتهم واستثمار العطلة الصيفية بشكل أمثل فضلا عن تنمية خبراتهم وإعدادهم للحياة العملية المستقبلية وتعزيز روح المسؤولية والانتماء للمجتمع.