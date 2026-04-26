الداخلية: فتح باب التسجيل في دورة الإعادة للخدمة رقم 78 بقوة الشرطة 1 مايو المقبل

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة فتح باب التسجيل في دورة الإعادة للخدمة رقم (78) للكويتيين ممن لهم خدمات سابقة بقوة الشرطة فقط والمنتهية خدماتهم بسبب الاستقالة أو التسريح لأسباب صحية أو بسبب الانقطاع عن العمل أو بسبب الامتناع عن تنفيذ العقوبة الانضباطية.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الأحد إن التسجيل سيكون في الفترة بين 1 و 15 مايو المقبل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومن أبرز شروط الالتحاق أن يكون كويتي الجنسية ومحمود السيرة حسن السلوك وألا يتجاوز الـ 40 عاما من العمر وأن يكون لائقا صحيا ويجتاز فحص اللياقة البدنية ودورة تدريبية فضلا عن المقابلة الشخصية.

وذكرت أن من شروط الالتحاق أيضا أن يكون مضى على تاريخ صدور قرار إنهاء خدمته مدة ستة أشهر على الأقل وألا يكون مضى على تاريخ إنهائها أكثر من ثلاث سنوات وألا يكون سبق إنهاء خدمته أكثر من مرتين.

وأشارت إلى أن من الشروط كذلك ألا تكون أسباب إنهاء الخدمة ارتكابه أفعالا تتنافى مع السلوك العسكري وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.