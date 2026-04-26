صدور مرسوم أميري بتعيين حمد سليمان مشعان المشعان نائبا لوزير الخارجية

حمد سليمان مشعان المشعان

صدر مرسوم أميري اليوم الأحد بتعيين حمد سليمان مشعان المشعان في وظيفة نائب وزير الخارجية بالدرجة الممتازة. وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 68 لسنة 2026 بتعيين نائب وزير الخارجية بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024 م، وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 من أبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية، والمراسيم المعدلة له، وبناء على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي مادة أولى يعين/ حمد سليمان مشعان المشعان – في وظيفة نائب وزير الخارجية – بالدرجة الممتازة.

مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد عبدالله الأحمد الصباح

وزير الخارجية جراح جابرالأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 9 ذو القعدة 1447 هـ الموافق: 26 أبريل 2026 م.