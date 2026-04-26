سلطنة عمان تدين وتستنكر استهداف موقعين من المراكز الحدودية الشمالية لدولة الكويت

وزارة الخارجية العمانية

أعربت سلطنة عمان اليوم الأحد عن إدانتها واستنكارها لاستهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بطائرات مسيرة.

وأكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان تضامن السلطنة مع دولة الكويت وتأييدها لما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

كما أكدت رفضها القاطع لكافة الأعمال التي تهدد أمن وسيادة الدول مشددة على أهمية تكثيف التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة العنف والإرهاب والأعمال العدائية كافة.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أعلنت الاول من امس الجمعة تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتي درون مفخختين موجهتين بسلك الألياف الضوئية قادمتين من جمهورية العراق ما أسفر عن أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية.