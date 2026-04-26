سهل: إطلاق رحلة رقمية متكاملة لتسجيل الطلبة المستجدين بالمرحلة الابتدائية بتعاون “التربية” و”الصحة” و”المعلومات المدنية”

المتحدث الرسمي باسم تطبيق سهل يوسف كاظم

أعلن التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) اليوم الأحد إطلاق رحلة رقمية متكاملة لتسجيل الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية بالتعاون بين وزارتي التربية والصحة والهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم التطبيق يوسف كاظم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخطوة تعكس مستوى متقدما من التكامل الحكومي وتسهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين وتستفيد منها شريحة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور.

وأوضح كاظم أنه تم تصميم هذه الخدمة لتقديم تجربة رقمية مترابطة تبدأ بإشعار يصل إلى ولي الأمر عند تأهل الطفل للتسجيل في الصف الأول الابتدائي يتيح له تسجيل واستكمال البيانات المطلوبة إلكترونيا عبر تطبيق (سهل) بكل سهولة دون الحاجة إلى مراجعات متكررة.

وذكر أن هذه الرحلة الرقمية تتضمن كذلك إشعارا لاحقا لمراجعة أقرب مركز للصحة المدرسية تابع لوزارة الصحة لإجراء الفحص الطبي على أن يتم بعد ذلك إرسال نتيجة الفحص مباشرة إلى ولي الأمر متبوعة بإشعار نهائي يؤكد قبول تسجيل الطالب في المدرسة ضمن منظومة قائمة على الربط الآلي وتبادل البيانات بين الجهات المعنية بما يلغي الإجراءات الورقية ويختصر الوقت والجهد.

وأفاد بأن هذا التكامل من شأنه المساهمة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتعزيز دقة البيانات وتمكين الجهات من إنجاز المعاملات بشكل أسرع وأكثر موثوقية بما ينعكس إيجابا على تجربة المستخدم ويسهل الإجراءات على أولياء الأمور.

وأضاف أن هذه الرحلة تعد من ضمن ثلاث رحلات رقمية متاحة حاليا في تطبيق (سهل) وسوف تسهم الرحلات القادمة في تمكين شريحة أكبر من المستفيدين من استخدام خدمات التطبيق من خلال تقديم تجارب أكثر تكاملا وسهولة.

وأكد كاظم أن إطلاق هذه الرحلة الرقمية يأتي ضمن جهود مستمرة لتطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة وأقرب إلى احتياجات المواطنين.

من جانبه قال الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية حمد الحمد في تصريح مماثل لـ(كونا) إن هذه الرحلة تمثل نقلة نوعية في آلية تسجيل الطلبة المستجدين في المرحلة الابتدائية إذ أصبحت اليوم أكثر سهولة وانسيابية.

وتوقع الحمد أن يستفيد من هذه الخدمة سنويا آلاف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده عمليات التسجيل كل عام.

وأوضح أن توحيد خطوات التسجيل ضمن مسار رقمي متكامل عبر تطبيق (سهل) أسهم في ميكنة الإجراءات بشكل كامل بدءا من إدخال البيانات وحتى اعتماد القبول النهائي بما يحد من الأخطاء البشرية ويرفع مستوى دقة البيانات بين الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هذا التكامل يختصر على أولياء الأمور الوقت والجهد ويلغي الحاجة إلى المراجعات الورقية المتكررة كما يعزز كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية ويسرع من إنجاز المعاملات بما يواكب توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسلاسة قائمة على التكامل الرقمي وتبادل البيانات بشكل فوري وآمن.

وذكر أن رحلة تسجيل ولي الأمر تم تبسيطها لتكون واضحة ومباشرة حيث تبدأ بتسلم إشعار عبر تطبيق (سهل) يليه استكمال البيانات واختيار المدرسة إلكترونيا ثم حجز موعد الفحص في الصحة المدرسية وصولا إلى إشعار القبول النهائي دون الحاجة إلى مراجعات ورقية متكررة.

وبين أن هذا التكامل الرقمي يسهم في تقليل الأخطاء البشرية ويرفع دقة البيانات بين الجهات المعنية كما يسهم في تسريع إنجاز الإجراءات بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حكومية ذكية مترابطة وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات المستفيدين بكفاءة عالية.

من جهته أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند لـ(كونا) أن الوزارة ماضية قدما في التوسع بتقديم خدماتها الإلكترونية بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وقال الدكتور السند إن الربط الآلي مع الجهات الحكومية أسهم في رفع دقة البيانات وتعزيز موثوقيتها إلى جانب تقليص المعاملات الورقية وتبسيط الإجراءات بشكل ملموس من خلال تبادل البيانات بشكل فوري وآمن بين الجهات المعنية.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تعزيز الربط الإلكتروني مع مختلف الجهات الحكومية ضمن توجه استراتيجي لتقديم خدمات صحية رقمية أكثر تكاملا مبينا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق خدمات إضافية تستهدف فئات أوسع من المواطنين والمقيمين بما يواكب تطلعات الدولة نحو خدمات حكومية مترابطة أكثر كفاءة وسرعة وأسهل في الوصول والاستخدام.