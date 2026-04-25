محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف يرعى مبادرة للتشجير بمشاركة سفيرة الهند

محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر صباح السالم الصباح

أقامت محافظة حولي اليوم السبت مبادرة مجتمعية لتشجير حديقة السالمية تحت رعاية محافظ مبارك الكبير ومحافظ حولي بالتكليف الشيخ صباح بدر الصباح وذلك بحضور سفيرة جمهورية الهند لدى الكويت بارميتا تريباثي.

وتهدف المبادرة التي نظمت بحضور المدير العام لمديرية أمن محافظة حولي العميد حسين دشتي وممثل المحافظ عبدالله المرتجي إلى تعزيز معنى مفاهيم العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية ونشر الوعي البيئي من خلال زيادة المساحات الخضر بالتشجير ما يسهم بتحسين جودة الحياة البيئية في البلاد وتعزيز الشراكة بدعم الجهود البيئية المستدامة.

وقام الحضور يتقدمهم سفيرة جمهورية الهند بغرس عدد من الأشجار ما يدعم تثمين الجهود المجتمعية ويؤكد أهمية مواصلة المبادرات البيئية الداعمة وتعزيز جودة الحياة في دولة الكويت مشيدين بروح التعاون التي جسدتها المبادرة.