محافظ الأحمدي يتفقد منطقة الوفرة الزراعية ويؤكد الحرص على تذليل العقبات أمام المزارعين

محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح يتفقد منطقة الوفرة الزراعية

أكد محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد الصباح اليوم السبت الحرص على متابعة واقع القطاع الزراعي وتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين الكويتيين بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتنمية الإنتاج المحلي وتطويره.

جاء ذلك في تصريح صحفي خلال جولة تفقدية قام بها في منطقة الوفرة الزراعية بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومسؤولي القطاعات الخدمية في المحافظة للوقوف على سير العمل ميدانيا والاطلاع على حجم الإنتاج الزراعي.

وقال الشيخ حمود الجابر إنه استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل حول التحديات التي تواجه المنطقة ومنها مشكلات تسرب المياه الجوفية وتأثير بعض الممارسات المرتبطة بالقطاع النفطي فضلا عن ملفات تطوير البنية التحتية وصيانة الطرق الداخلية لتسهيل حركة التنقل ونقل المحاصيل.

وأشار إلى أن الجولة شملت بحث ملفات خدمية ملحة مع مسؤولي الجهات المعنية تتعلق بالتيار الكهربائي وأعمال الصيانة لمحطات الوقود في المنطقة إضافة إلى سبل تسريع صرف الدعم الزراعي وضبط أسعار المستلزمات الزراعية والمبيدات بما يضمن جودة وسلامة المنتج الوطني.

وأعرب الشيخ حمود الجابر في ختام جولته عن تقديره للدور المحوري الذي يؤديه المزارع الكويتي والاتحاد الكويتي للمزارعين وجمعية الوفرة الزراعية في دعم الاقتصاد الوطني مشيدا بجهودهم المخلصة في توفير المنتجات الغذائية رغم كافة التحديات المناخية والفنية.

وشدد على أهمية تضافر جهود كافة الجهات الحكومية ذات الصلة لمعالجة المعوقات الفنية والإدارية ووضع الحلول الجذرية لها بما يضمن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة التي تنشدها الدولة لخدمة المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وكان في استقبال المحافظ رئيس مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية ناصر الحمدان ونائب رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين فهد مسفر الحيان وأعضاء الجمعية والاتحاد حيث قاموا بجولة في عدد من المزارع والتقوا مجموعة من المزارعين الذين استعرضوا مطالبهم واحتياجاتهم لرفع كفاءة الإنتاج.