إقالة نائب وزير التعليم التركي بعد إطلاق نار في مدرستين

عناصر من الشرطة التركية والهلال الأحمر التركي في مكان الحادث

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نائب وزير التعليم بعد حادثتي إطلاق نار في مدرستين أسفرتا عن مقتل تسعة أشخاص، وفق إعلان صدر في الجريدة الرسمية مساء الجمعة.

وقُتل ثمانية طلاب تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما ومعلم في نيسان/أبريل عندما أطلق فتى يبلغ 14 عاما النار في مدرسة في مقاطعة كهرمان مرعش (جنوب).

وبحسب السلطات، كان المهاجم الذي قضى في مكان الواقعة، يحمل خمسة أسلحة نارية، وهو نجل شرطي سابق.

وفي هجوم آخر في مقاطعة شانلي أورفا (جنوب شرق)، أطلق طالب سابق النار في مدرسته الثانوية حيث كان يدرس قبل أن ينتحر.

بموجب مرسوم وقعه إردوغان، تم عزل نائب وزير التعليم نظيف يلماز من منصبه واستبداله بجهاد دميرلي.

وأثارت حادثتا إطلاق النار غضبا شعبيا واسع النطاق، وقد تعهد إردوغان بفرض قيود إضافية على حيازة الأسلحة النارية.