اليمن يدين استهداف موقعين من المراكز الحدودية الشمالية لدولة الكويت

الحكومة اليمنية تدين الهجوم المسير الذي استهدف دولة الكويت انطلاقا من العراق

دان اليمن اليوم السبت الهجوم الذي استهدف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية في دولة الكويت بطائرتين مسيرتين مفخختين قادمتين من جمهورية العراق.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.

وأعرب البيان عن تضامن الجمهورية اليمنية مع دولة الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أعلن أمس الجمعة تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتي درون مفخختين موجهتين بسلك الألياف الضوئية قادمتين من جمهورية العراق ما أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.