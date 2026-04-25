سلطنة عمان تؤكد دعمها وحدة الصومال وعدم اعترافها بأي كيانات خارج إطار الدولة

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي

أكد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اليوم السبت موقف سلطنة عمان الثابت والداعم لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها وسلامة أراضيها وإرادة شعبها وعدم الاعتراف بأي كيانات خارج إطار الدولة الصومالية.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء جمع البوسعيدي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الصومالي عبدالسلام عبدي علي في مسقط ضمن إطار زيارة رسمية يقوم بها الوزير إلى سلطنة عمان.

وأضافت أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع في المنطقة ومنطقة القرن الإفريقي إذ أكد الجانبان أهمية دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز مسارات التنمية.

وذكرت أن اللقاء بحث مسارات العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يعزز الشراكة القائمة ويدعم المصالح المشتركة.

وأعرب الوزير الصومالي وفق الوزارة عن تقدير بلاده الدور الدبلوماسي البناء الذي تضطلع به سلطنة عمان وجهودها المتواصلة في دعم مساعي تثبيت الأمن والاستقرار ولم الشمل والتقارب عبر تعزيز فرص الحوار بين جميع الأطراف.