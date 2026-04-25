البنك التجاري الكويتي يدعو الجمهور لزيارة جناح “النجمة” في العاصمة مول ويبدأ العد التنازلي للسحب نصف السنوي

نائب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نورا كايد

أعلن البنك التجاري الكويتي عن تواجده في العاصمة مول من خلال جناح خاص بحساب “النجمة”، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد إلى يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2026، من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للتواصل المباشر مع العملاء وتعريفهم بمزايا منتجاته المصرفية.

وفي هذا السياق، صرحت نورا كايد – نائب مدير عام قطاع الخدمات المصرفية للأفراد – أن تواجد البنك في العاصمة مول يأتي في إطار حرص البنك على التواصل مع العملاء والتفاعل المباشر معهم، وتعريفهم بمزايا حساب “النجمة” والفرص التي يقدمها الحساب للفوز بجوائز قيمة.

وأضافت، أن التواجد في العاصمة مول يتيح للعملاء فرصة التعرف بشكل أوسع على السحوبات والجوائز، إلى جانب تشجيعهم على الاستفادة من الحلول الادخارية التي يقدمها البنك، مشيرةً إلى إمكانية فتح حساب “النجمة” بكل سهولة عبر تطبيق CBK Mobile دون الحاجة لزيارة الفرع.

وفي سياق متصل، أشارت نورا كايد إلى قرب موعد الإيداع والدخول في السحب نصف السنوي لحساب “النجمة” الذي يصادف يوم 30 أبريل 2026، حيث من المقرر إجراء السحب على جائزة النصف مليون دينار كويتي في شهر يوليو المقبل، داعية العملاء إلى التأكد من استيفاء شروط التأهل قبل الموعد النهائي لضمان الدخول في السحب.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية محافظة العملاء على أرصدتهم وزيادتها، لما في ذلك من دور في تعزيز فرص الفوز، لافتةً إلى أن السحب نصف السنوي يُعد من أبرز السحوبات التي يقدمها حساب “النجمة” نظراً لحجم الجائزة التي يقدمها السحب.

ويدعو البنك الجمهور إلى زيارة جناحه في العاصمة مول والتعرّف عن قرب على حساب “النجمة” الذي يوفر جوائز مجزية للعملاء، حيث سيكون فريق البنك متواجداً للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة بالحساب، بما في ذلك المزايا والشروط والأحكام، إلى جانب التعريف بالجوائز المتنوعة التي يقدمها الحساب على مدار العام.