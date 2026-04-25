سوريا تدين بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية الشمالية لدولة الكويت

وزارة الخارجية السورية

دانت سوريا اليوم السبت بأشد العبارات استهداف موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت بواسطة طائرات مسيرة انطلقت من العراق.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في بيان لها رفضها القاطع لكل أشكال الانتهاكات التي تمس أمن الدول الشقيقة وأعلنت تضامنها الكامل مع دولة الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات.

ودعت الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال ومحاسبة الجهات المسؤولة عنها بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان أعلن أمس الجمعة تعرض موقعين من المراكز الحدودية البرية الشمالية لدولة الكويت لهجوم عدواني آثم بواسطة طائرتي درون مفخختين موجهتين بسلك الألياف الضوئية قادمتين من جمهورية العراق ما أسفر عن أضرار مادية من دون تسجيل أي إصابات بشرية.