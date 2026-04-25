الرئيس المصري: الحلول السياسية والمفاوضات السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الدمار

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ44 لتحرير سيناء

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم السبت أن الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيدا من الكوارث والدماء والدمار.

وقال السيسي في كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال44 لتحرير سيناء إن مصر تدين بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية الشقيقة مؤخرا مؤكدا رفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول أو انتهاك سلامة أراضيها ودعمها الكامل لها.

وأكد أن مصر تتخذ مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة مضيفا أن منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية حيث تشهد “مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها تحت دعاوى أيديولوجية متطرفة”.

وأضاف أن مصر ترى أن الطريق الأمثل لمستقبل هذه المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء بل على التعاون والبناء والسلام لتحقيق الاستقرار وهو السبيل الوحيد كي يعم الخير على الجميع.

وشدد على أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع.

وجدد رفض مصر القاطع الذي لا يقبل تأويلا أو مساومة لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين تحت أي ظرف كان وضرورة وقف الاعتداءات المتكررة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية حماية لحقوقهم وصونا لكرامتهم وإعلاء لقيم العدالة والإنسانية.

وختم الرئيس السيسي كلمته قائلا إن “خيار مصر دائما هو السلام الذي ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة لا من ضعف أو تردد أو خوف”.