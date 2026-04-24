الدوري الإسباني: تعادل مرير للريال وخروج مقلق لمبابي قبل شهر ونصف من المونديال

تعرض الفرنسي الدولي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، لإصابة محتملة خلال مواجهة فريقه أمام مضيفه ريال بيتيس في الدوري الإسباني لكرة القدم التي انتهت بتعادل مخيّب للنادي الملكي 1-1 الجمعة في المرحلة الثانية والثلاثين، ما يشكّل إنذارا مقلقا قبل نحو شهر ونصف من مونديال 2026.

وتوقّف قائد منتخب فرنسا عن الجري في الدقيقة 80، مطالبا مدربه ألفارو أربيلوا باستبداله قبل نهاية المباراة، من دون أن تظهر عليه إصابة واضحة أو تعرضه لأي احتكاك.

وغادر مبابي أرض الملعب وهو يتألم، ليحل مكانه اللاعب الشاب غونسالو غارسيا (81).

وتُشكّل الإصابة إنذارا مقلقا لقائد المنتخب الفرنسي قبل نحو شهر ونصف من مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهو الهدف الأكبر له هذا الموسم.

وعن إصابة مبابي، أوضح أربيلوا في المؤتمر الصحافي “لا أعلم، كان يشعر بآلام، ونأمل أن تتطور الأمور بشكل إيجابي في الأيام المقبلة”، دون تقديم تفاصيل إضافية.

من جهته، رفض ريال تقديم أي معلومات إضافية عندما تواصلت معه وكالة فرانس برس.

وبعد أن ظن ريال مدريد أنه في طريقه لحصد النقاط الثلاث، أدرك أصحاب الأرض التعادل في اللحظات الأخيرة عبر هدف هِكتور بيليرين (90+4).

ويعد التعادل ضربة إضافية لطموحات الـ “ميرينغي” في مقارعة برشلونة على اللقب، إذ قلّص الفارق معه إلى ثماني نقاط فقط، في حين يستطيع النادي الكاتالوني توسيع الفارق إلى 11 نقطة عندما يواجه خيتافي السبت.

من جهته، رفع بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز الخامس.

وكان النادي الملكي متقدما منذ الدقيقة 17 بفضل هدف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لكنه فشل في تأمين النتيجة رغم تألق حارسه الأوكراني أندري لونين.

وقال أربيلوا للصحافيين “تلقّينا ضربة أخرى في الدقائق الأخيرة، كما حدث لنا في مناسبات عديدة، وننتهي بنتيجة لا أعتقد أننا نستحقها، لأننا سنحت لنا فرص لحسم المباراة”.

واشتكى مدرب النادي الملكي من بعض قرارات التحكيم التي قال إنها “أثرت بشكل كبير على مجريات اللقاء”، رغم أن ريال بيتيس اعترض أيضا على بعض القرارات التحكيمية.

واعترض أصحاب الأرض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم ضد المغربي إبراهيم دياس في الدقائق الأولى، بعدما بدا أن لاعب الوسط قد لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء أثناء محاولته السيطرة عليها.