بنك برقان يتوج أكثر من 250 فائزاً والمليونير الرابع في سحوبات حساب كنز

مدير عام- إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان بدر محمد علي ومدير عام- إدارة التواصل المؤسسي في بنك برقان دانة فيصل الجاسم ومدير تنفيذي- المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان حمد حاجي

ضمن إطار العودة الكاملة لبرنامج سحوبات حساب “كنز” وتجسيداً لدوره في تحويل أحلام العملاء إلى حقيقة، أتمّ بنك برقان إجراء السحوبات المؤجلة للفترة من مارس 2025 حتى أبريل 2026 على مدار خمسة أيام عمل (19-23 أبريل). وأسفرت النتائج عن فوز أكثر من 250 عميلاً، منهم فائز واحد بالجائزة الكبرى البالغة 1،500،000 دينار كويتي، في خطوة تؤكد التزام البنك الراسخ بمعايير الشفافية وبناء علاقة مستدامة من الثقة مع عملائه.

وشملت دورة السحوبات المكتملة جميع السحوبات الشهرية المؤجلة سابقاً، إلى جانب السحب نصف السنوي، والسحب السنوي الكبير لعام 2025. كما استضاف البنك بثاً مباشراً لإذاعة “مارينا إف إم” من مقره الرئيسي، حيث شاركت في تغطية إعلان الفائز بالجائزة الكبرى البالغة 1,500,000 دينار كويتي، في خطوة تعكس حرص البنك على تعزيز الشفافية والتفاعل مع الجمهور.

وفاز 20 عميلاً بمبلغ 2،000 دينار كويتي لكل منهم ضمن السحوبات الشهرية، بينما فاز عميل واحد بمبلغ 500،000 دينار كويتي في السحب نصف السنوي، فيما حصد فائز واحد الجائزة الكبرى السنوية البالغة 1،500،000 دينار كويتي. علاوة على ذلك، احتفظ كافة العملاء الذين استوفوا شرط الحد الأدنى للرصيد، والبالغ 200 دينار كويتي، بأهليتهم للدخول في السحوبات بأثر رجعي عن فترة التوقف، وذلك تعزيزاً لمبدأ تكافؤ الفرص وضماناً لحق كل عميل مستحق في المنافسة على الجوائز.

جانب من احتفاء الإدارة العليا وفريق بنك برقان بتتويج المليونير الرابع ضمن سحوبات “كنز برقان”

ولا يعد استكمال هذه السحوبات مجرد عودة لنشاط الحساب، بل هو تجسيد لالتزام البنك تجاه عملائه بالوضوح والثقة والاستمرارية. ومع إجراء كافة السحوبات تحت إشراف رقابي وتدقيق داخلي وخارجي، رسّخ بنك برقان المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها حساب “كنز” ونموذج خدماته المصرفية للأفراد بصفة عامة.

وفي معرض تعليقه على استكمال السحوبات المؤجلة، قال السيد/ بدر محمد علي، مدير عام- إدارة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان: “يمثل اليوم محطة مهمة ليس فقط لبرنامج سحوبات “كنز”، بل أيضاً للثقة التي يضعها عملاؤنا في بنك برقان يومياً. منذ البداية، كان التزامنا واضحاً وهو الحفاظ على جميع الفرص المستحقة لكل عميل مؤهل، وتنفيذ كل سحب مؤجل بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة. ويعكس إتمام هذه السحوبات تجسيداً عملياً لهذا الالتزام. ويسعدنا الوفاء بوعدنا وتتويج أكثر من 250 عميلاً ضمن هذه السحوبات الشاملة”.

وأضاف: “لطالما تجاوز “كنز” كونه مجرد فرصة للفوز، ليمثل تجسيداً لثقافة الادخار المنضبط والطموح طويل الأمد، وإيماناً راسخاً بأن الخدمات المصرفية يجب أن تقدم قيمة ملموسة في حياة العملاء. ومن هذا المنطلق، اكتسبت عملية استئناف السحوبات أهمية بالغة، إذ استهدفت استعادة الزخم، ومكافأة الولاء، وترسيخ ثقة عملائنا الدائمة في بنك برقان”.

وتابع السيد/ بدر محمد علي قائلاً: “يعكس التفاعل مع عودة “كنز” متانة العلاقة التي بناها بنك برقان مع عملائه عبر الزمن. ويواصل برنامج سحوبات كنز نجاحه لأنه يجمع بين ثقافة التوفير والجوائز الملموسة، فكل سحب هو فرصة حقيقية، وكل فائز هو برهان على جدوى الاستمرار في التوفير”.

من جهتها، صرّحت السيدة/ دانة فيصل الجاسم، مدير عام- إدارة التواصل المؤسسي في بنك برقان قائلة: “نبارك للمليونير الرابع الذي حالفه الحظ وكان له من الكنز نصيب، ونتمنى له كل التوفيق وأن يتمكن من متابعة أهدافه وتحقيق أمنياته آملين أن تتغير حياته إلى الأفضل. كما نبارك للفائز بالجائزة النصف سنوية بقيمة نصف مليون دينار كويتي، ولجميع الرابحين في الجوائز الشهرية، ونتمنى التوفيق لباقي العملاء في السحوبات القادمة. وننصح الفائزين باستثمار جوائزهم بالشكل الأمثل بما يحقق لهم الاستقرار والنمو، حيث إن فريق بنك برقان على أتم الاستعداد لتقديم الاستشارات المالية التي تدعمهم على المدى الطويل”.

وأضافت الجاسم: “اليوم المسافة صارت أقصر بينا وبين جميع أفراد المجتمع، وحرصنا على تعزيز هذا القرب من خلال تقديم تجارب مصرفية مميزة وأكثر تفاعلاً، تواكب تطلعاتهم وتحوّل أحلامهم إلى حقيقة. وخلال الأيام الخمسة للسحوبات، أعلنّا عن أكثر من 250 رابحاً، إلى جانب تقديم تجربة تفاعلية عبر مسابقات يومية على منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك من خلال البث المباشر على قناتنا في اليوتيوب، لإشراكهم في هذه اللحظات السعيدة ومنحهم فرصاً إضافية للفوز، لأنهم دافعنا الحقيقي نحو التميز. ونؤكد التزامنا المستمر بتقديم تجارب مبتكرة تعزز ثقة عملائنا وتواكب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم المستقبلية”.

لحظة الإعلان عن مليونير حساب كنز الرابع

مئات الفائزين ومليونير واحد

على مدار خمسة أيام متتالية، أعلن بنك برقان عن الفائزين في كافة فئات حساب “كنز”، حيث تضمنت السحوبات الشهرية إعلان النتائج طوال الأسبوع، فيما جاءت السحوبات نصف السنوية والسنوية لتتوج هذه المرحلة من الاستئناف، مسلطةً الضوء على القيمة المجزية للجوائز المرتبطة بالحساب، ومرسخةً مكانته كأحد الحلول المصرفية الرائدة لدى البنك.

المذيع عبدالله مال الله مع السيد/ يوسف العلي، مدير أول- المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان خلال إعلان أسماء الفائزين

وشملت قائمة الفائزين ضمن السحوبات التي تم استئنافها:

الفائز بالجائزة الكبرى السنوية – 1،500،000 دينار كويتي: محمد فاروق أحمد ممدوح مارديني

الفائز بجائزة السحب نصف السنوي – 500،000 دينار كويتي: عبدالله محمد أبو الهوس

بالإضافة إلى إعلان اسماء أكثر من 250 فائزاً في السحوبات الشهرية بجائزة قدرها 2،000 دينار كويتي لكل منهم.

“كنز”: حساب مُصمم للادخار والحصول على فرص دخول الحسابات

وبالنسبة لبنك برقان، فإن استكمال السحوبات المؤجلة لا يعد مجرد إيفاء بالتزامات سابقة، بل يمهد الطريق لانطلاقة المرحلة التالية من برنامج سحوبات “كنز”، حيث أطلق البنك بالتزامن مع ذلك جدول سحوبات عام 2026، مُرسخاً مبدأ الوضوح واليقين بشأن المرحلة المقبلة، ومُعززاً ثقتهم في استدامة برنامج سحوبات كنز وتطوره.

وفي هذا السياق، صرّح السيد/ حمد حاجي، مدير تنفيذي- المنتجات وشرائح العملاء في بنك برقان، قائلاً: “يواصل “كنز” تعزيز مكانته كأحد الحسابات الادخارية التي توفر فرص فوز مجزية للعملاء على مدار العام. ويتيح الحساب التأهل بحد أدنى للرصيد يبلغ 200 دينار كويتي، مع زيادة فرص الفوز مقابل كل 25 ديناراً إضافياً. إن القيمة الحقيقية لحساب “كنز” لا تكمن في قيمة الجوائز فحسب، بل في دوره المحوري في تحفيز العملاء على تبني ثقافة الادخار الاستباقي والتخطيط المالي السليم، بما يتماشى مع حملة لنكن على دراية التوعوية.”

الإعلان عن اسماء الفائزين تحت إشراف مدققين داخليين وخارجيين

وأضاف: “مع تجاوزنا مرحلة استئناف السحوبات، ينصبّ تركيزنا اليوم على الارتقاء بتجربة عملاء برنامج سحوبات “كنز”، وضمان تفاعلهم واطلاعهم الدائم على مستجداته. إن نجاح هذه السحوبات لم يكن مجرد خطوة ضرورية فحسب، بل هو جزء أصيل من استراتيجية أشمل تهدف إلى تقديم حلول مصرفية تتمحور حول العميل وتتميز بالشفافية، ومواكبة تطلعات العملاء، وتحقيق أفضل العوائد”.

وشدد البنك على أن آلية استئناف السحوبات قد صُممت بدقة لضمان صون حقوق العملاء كاملة، حيث احتفظ كل عميل مستوفٍ للشروط ومحافظٍ على الحد الأدنى للرصيد خلال فترة التوقف بكامل فُرصه في السحوبات المقابلة، ما يجسد عدالة برنامج سحوبات كنز ويرسخ فلسفة البنك المرتكزة على تقديم مصلحة ومتطلبات العميل ضمن الأولويات.

وتابع السيد/ حمد حاجي قائلاً: “إن جميع سحوبات “كنز” تُجرى بعد استيفاء جميع الموافقات المطلوبة من قبل الجهات الرقابية وتحت إشراف مدققين داخليين وخارجيين، بما يضمن أعلى معايير الشفافية والعدالة”.

ومن خلال استكمال جميع السحوبات المؤجلة والوفاء بكل فرصة مستحقة، عزّز بنك برقان مكانة “كنز” كأحد أبرز منتجات الادخار التي تواصل مكافأة العملاء على مدار العام. ويمكن للعملاء متابعة القنوات الرسمية للبنك للاطلاع على جدول سحوبات “كنز” لعام 2026، وإعلانات الفائزين، وأحدث المستجدات ذات الصلة.