الداخلية: ضبط 12 شخصا من جنسيات مختلفة بحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 12 شخصا من جنسيات مختلفة بحوزتهم كمية كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة ضمن حملاتها الأمنية التي تنفذها لضبط مخالفي القانون ومروجي المواد المخدرة.

وقالت (الداخلية) في بيان صحفي اليوم الجمعة إن الأجهزة الأمنية نفذت حملة في اسطبلات الهجن بمنطقة الجهراء أسفرت عن ضبط موقع يستخدم لبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وأوضحت انه تم إتلاف 10598 زجاجة خمر من المضبوطات في قضايا جنح المخدرات عن عامي 2024 و2025 ضمن جهود الوزارة لمكافحة المواد المخدرة والمسكرة وحماية المجتمع مبينة إن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة وبمشارك عدد من الجهات المعنية.

وذكرت أنه تم أيضا ضبط شخص اجتاز حدود محمية طبيعية بقصد رعي الإبل مخالفا الأنظمة واللوائح المعمول بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وأكدت (الداخلية) استمرار جهودها في تنفيذ الحملات الميدانية ومنع أي تجاوزات داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات حفاظا على الثروات الطبيعية.