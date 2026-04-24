دولة الكويت تؤكد تمسكها الثابت بميثاق الأمم المتحدة والتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين

أكدت دولة الكويت تمسكها الثابت بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وإيمانها بالدور الحيوي للتعاون متعدد الأطراف في صون السلم والأمن الدوليين في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات متصاعدة وتوترات متزايدة.

وجددت دولة الكويت في بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة بمناسبة اليوم الدولي لتعددية الأطراف والدبلوماسية من أجل السلام دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز الحوار والتفاهم ومعالجة الأزمات من خلال مقاربات قائمة على احترام السيادة والقانون الدولي وبناء شراكات فاعلة ترتكز على التعاون والمسؤولية المشتركة بما يسهم في إرساء نظام دولي أكثر عدالة واستقرارا.

