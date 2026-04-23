مطار الكويت الدولي

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك حمود الصباح إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي اعتبارا من اليوم الخميس وذلك بعد توقف حركة الطيران “مؤقتا واحترازيا” منذ 28 فبراير الماضي جراء الأوضاع في المنطقة.

وقال الشيخ حمود الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن.

وأضاف أن هذه الخطوة “تأتي ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي تمهيدا للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة”.

وأوضح أن (الطيران المدني) انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعه له مبينا أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد بأن “التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تشغيلية تضمن سلامة العمليات مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع”.

وأشاد بجهود جميع العاملين في (الطيران المدني) وكافة جهود الجهات الحكومية العاملة في مطار الكويت الدولي الذين أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية.

وأعرب عن خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على التعاون والدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها مؤكدا الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمن دعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة.

وثمن الشيخ حمود الصباح دعم القيادة السياسية الذي “كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية”.