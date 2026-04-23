وزير الصحة يصدر قرارين بإلغاء ترخيص مركزين لطب الأسنان لمخالفتهما القانون

وزير الصحة د. أحمد عبدالوهاب أحمد العوضي

أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الخميس قرارين وزاريين بإلغاء ترخيص مركزين لطب الأسنان لمخالفات جسيمة تمس تنظيم المهنة وسلامة المرضى.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن القرار الأول بإلغاء ترخيص مركز لطب الأسنان جاء بعد ثبوت تأجير المنشأة من الباطن واستثمارها بواسطة الغير في مخالفة صريحة للقرار الوزاري (36) لسنة 2024 وقانون مزاولة المهنة.

وأضافت أن القرار الثاني بإلغاء ترخيص مركز تخصصي لطب الأسنان في السالمية جاء بعد ثبوت إغلاقه وتوقفه عن مزاولة النشاط لمدة تجاوزت الحد القانوني دون مبرر.

وأوضحت أن المخالفات المرصودة تمثل إخلالا جسيما بمسؤولية الترخيص وتمس معايير السلامة المهنية وجودة الرعاية الصحية إذ تستند هذه القرارات على تقارير لجان التفتيش الفنية والإدارية ومحاضر ميدانية موثقة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت الوزارة استمرار الحملات التفتيشية المكثفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منشأة مخالفة دون تهاون حفاظا على صحة المرضى وتنظيم القطاع الصحي.