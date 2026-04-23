التربية: إعادة فتح رابط تحديث بيانات الطلبة لاستلام الكتب المدرسية

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس إعادة فتح رابط تحديث بيانات المتعلمين بدءا من اليوم حتى يوم الأحد المقبل.

ودعت الوزارة في بيان صحفي الطلبة الذين لم يتمكنوا من استلام الكتب الدراسية إلى الدخول على الرابط وتحديث بياناتهم لضمان سرعة الإنجاز وسهولة التسليم (examcom.moe.edu.kw/BookRequest).

وكانت وزارة التربية أعلنت في 25 مارس الماضي توزيع الجزء الثاني من كتب الفصل الدراسي الثاني وإيصالها مباشرة إلى منازل الطلبة في مختلف مناطق البلاد وذلك في إطار دعم المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزيتها في ظل الظروف الراهنة.

وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إعداد خطة تشغيلية دقيقة تضمنت حصر بيانات الطلبة وعناوينهم وتنسيق عمليات النقل والتوزيع وفق جداول زمنية مدروسة بما يحقق العدالة في التوزيع وسرعة الإنجاز ويضمن وصول الكتب إلى الطلبة في الوقت المناسب دون تأخير.