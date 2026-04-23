وزيرة الشؤون تعتمد الدليل الإرشادي واللائحة التنظيمية لجائزة الكويت للإبداع لذوي الإعاقة

وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة رئيس اللجنة العليا لجائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الخميس قرارا وزاريا باعتماد الدليل الإرشادي واللائحة التنظيمية للجائزة.

وأكدت الحويلة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن اعتماد الدليل واللائحة يأتي ضمن جهود تطوير الجائزة وإرساء أسس تنظيمية واضحة تعزز كفاءتها وتدعم تحقيق أهدافها.

وذكر البيان أن القرار يحدد الإطار المؤسسي المنظم للجائزة متضمنا فئاتها وفق مجالات الإبداع المختلفة مع مراعاة تصنيف الإعاقات بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص في التقييم إلى جانب تنظيم أحكام وشروط الترشح من حيث ضوابط الأهلية وآليات التقديم.

وأضاف أن القرار يعتمد على معايير تقييم فنية ترتكز على جودة العمل الإبداعي ومستوى الابتكار والأثر المجتمعي كما يشمل تشكيل لجان الجائزة بمستوياتها المختلفة بما في ذلك اللجان الفنية ولجان التحكيم المتخصصة بما يضمن المهنية والحياد في تقييم المشاركات.

وذكر أن القرار يتضمن كذلك تحديد منظومة الجوائز والحوافز المعتمدة بما يسهم في تشجيع التميز وتحفيز الإبداع لدى الأشخاص ذوي الإعاقة إذ تعد الجائزة منصة وطنية رائدة للاحتفاء بالطاقات الملهمة وتجسيدا لقيم التمكين والعدالة وتكافؤ الفرص وتسليط الضوء على قصص الإصرار وإبراز نماذج متميزة تؤكد أن الإعاقة لا تقف عائقا أمام الإبداع والتميز.

وأفاد البيان بأن الجائزة تعكس التزام دولة الكويت بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من خلال بيئة محفزة تحتضن الابتكار وتقدر الإنجاز وتسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع وترسيخ ثقافة الدمج.