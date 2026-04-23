سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية رقم (49) لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى في البلاد.

وتناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الكبرى في البلاد وفي مقدمتها مشاريع ميناء مبارك الكبير ومنظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة ومنظومة خضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات والتطوير الإسكاني والبنية التحتية البيئية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى البيئة والتشجير وخطوط سكك الحديد بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية وخطوط سكك الحديد بين دولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وآخر التطورات بمشروع مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء أعضاء اللجنة الوزارية بضرورة استمرار جهودها في تعزيز كافة الخدمات والتجهيزات وعلى أعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية الدولية في إطار المشروعات التنموية الكبرى الإستراتيجية التي تنفذها الدولة والتي تعد ركيزة أساسية لعملية التنمية الشاملة والتأكد من تنفيذها وفقا للبرامج الزمنية المحددة لها مؤكدا على ضرورة مراعاة التنفيذ الأمثل وفقا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وطبقا لأعلى المعايير بهدف فتح آفاق اقتصادية جديدة ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية.

حضر الاجتماع وزير الدفاع الشيخ عبدالله علي عبدالله السالم الصباح ووزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف حامد المشاري ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبدالعزيز المخيزيم ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وعضو ومقرر اللجنة الوزارية السفير سميح جوهر حيات.