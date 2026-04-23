الأرصاد الجوية: فرص لامطار خفيفة تبدأ اليوم وتشتد غدا الجمعة وتستمر حتى صباح الاحد

مدينة الكويت

توقعت ادارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بفرص لامطار خفيفة متفرقة تبدأ اليوم الخميس وتشتد من مساء غد الجمعة وتستمر حتى صباح الاحد المقبل مع رياح مثيرة للغبار والطقس بصفة عامة مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال مدير الادارة بالندب ضرار العلي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أن خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تكاثر بعض السحب الركامية مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة تبدأ اليوم وتكون متفاوتة الشدة ورعدية احيانا غدا مساء وتستمر على فترات متقطعة حتى صباح يوم الاحد المقبل مع رياح نشطة مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة.

وأضاف العلي أن الطقس نهار اليوم مائل للحرارة وغائم جزئيا مع فرصة لأمطار خفيفة أما ليلا معتدل وغائم جزئيا إلى غائم وفرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق.

وأوضح أن الطقس نهار غد مائل للحرارة وغائم جزئيا إلى غائم بينما ليلا معتدل وغائم جزئيا إلى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة.

وذكر أن الطقس نهار السبت مائل للحرارة وغائم إلى غائم جزئيا مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا أما ليلا معتدل وغائم مع فرصة ايضا لامطار متفرقة رعدية وفرصة لتكون الضباب في المساء.