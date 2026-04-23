سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لمتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية

سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة

ترأس سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لبحث ومتابعة إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث منظومة الإدارة العامة وترشيق أجهزة الدولة ورفع كفاءتها.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء بالعمل على دراسة التفاصيل التنفيذية ومراجعة التشريعات والقوانين المرتبطة بإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة في الدولة بما يضمن العوائد المتوقعة من هذا المشروع من رفع الفاعلية الإدارية والارتقاء بالخدمات العامة فضلا عن دورها المحوري في مسار الإصلاحات الإدارية الشاملة.

حضر الاجتماع وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد علي الفاضل ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والأمين العام لمجلس الوزراء صالح سليمان الملا.