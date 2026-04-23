“المواصلات” تطلق خدمة تحويل الرصيد بين الهواتف عبر تطبيق “سهل”

أطلقت وزارة المواصلات خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق (سهل) الحكومي تتيح للمشتركين إمكانية تحويل الرصيد من هاتف إلى آخر بسهولة ويسر وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية وتعزيز تجربة المستخدم.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن الخدمة الجديدة تمكن المشترك من سداد مديونية رقم هاتف معين من خلال تحويل رصيد دائن من هاتف آخر مسجل بإسمه مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الحسابات الهاتفية وتبسيط إجراءات الدفع بطريقة سهلة وآمنة على مدار الساعة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استكمالا لحزمة الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا عبر تطبيق (سهل) والتي تهدف إلى تمكين المستخدمين من إدارة خدماتهم الهاتفية بشكل متكامل مثل الإيقاف المؤقت وإعادة التفعيل وغيرها من الخدمات الرقمية.

وأكدت أن هذه الخطوة جاءت لتواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية ذكية تسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين.

ودعت (المواصلات) جميع المشتركين إلى الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة مؤكدة استمرارها في تطوير المزيد من الخدمات الإلكترونية التي تلبي احتياجات المستخدمين وتعزز كفاءة الأداء الحكومي.