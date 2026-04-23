شؤون القصر: زيادة نسبة حضور العاملين إلى 50% اعتبارا من الأحد المقبل

مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر

أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر اليوم الخميس زيادة حضور العاملين إلى نسبة 50 في المئة اعتبارا من الاحد المقبل “وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل” مع تحديد آلية التدوير بين الموظفين من قبل المسؤولين.

وذكرت (شؤون القصر) في بيان صحفي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) أن ديوان الخدمة المدنية وافق على طلب زيادة نسبة تواجد العاملين في الهيئة من نسبة 30 في المئة إلى 50 في المئة.

وأضافت أن القرار قد تضمن تحديد نسبة عدد العاملين في مقر العمل بما لا يتجاوز نسبة 50 في المئة من إجمالي عدد الموظفين على أن توزع هذه النسبة بنظام التناوب بين الموظفين ضمن مجموعتين (أ – ب) وتكون طريقة توزيعها (يوم عمل يقابلها يوم راحة) بما يضمن استمرارية العمل وتحدد آلية التناوب بشكل يومي.