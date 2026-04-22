الدوري الإنكليزي: سيتي يخطف الصدارة في ليلة هبوط بيرنلي

خطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، متقدما على أرسنال بفارق الأهداف بعد فوزه على مضيفه بيرنلي 1-0 الذي سقط من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إلى الـ”تشامبيونشيب” الأربعاء.

ورفع سيتي رصيده إلى 70 نقطة، بفارق الأهداف عن أرسنال الذي يلعب مع نيوكاسل السبت ضمن المرحلة 34، علما أن لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا مباراة مؤجلة من المرحلة 31 مع كريستال بالاس، يلعبها في 22 أيار/مايو، قبل المرحلة الأخيرة.

في المقابل، كانت الليلة حزينة على جماهير بيرنلي الذي ودّع دوري الأضواء بعد موسم واحد من صعوده بعد حلوله ثانيا في المستوى الثاني الـ”تشامبيونشيب” في الموسم الماضي.

ولحق بيرنلي الذي تلقى خسارته الـ22، بولفرهامبتون متذيّل الترتيب وأول الهابطين حتى قبل أن يلعب هذه المرحلة، بتعادل وست هام مع كريستال بالاس الإثنين في ختام المرحلة 33.

وتسيّد لاعبو غوارديولا المباراة، وفي أول نصف ساعة فقط، سدد الضيوف خمس مرات على مرمى الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي تصدى لأربع منها، لكن عجز أمام انفراد النروجي إرلينغ هالاند الذي تسلّم كرة من البلجيكي جيريمي دوكو وانطلق نحو المرمى مسددا بيسراه (5).

ورفع هالاند غلّته التهديفية في الدوري إلى 24 هدفا، متقدما بثلاثة أهداف عن البرازيلي إيغور تياغو مهاجم برنتفورد.

ومن الشوط الأول إلى الثاني واصل سيتي السيطرة والاستحواذ وكان قريبا من التسجيل في أكثر من مناسبة، أبرزها تسديدة هالاند التي ارتدت من القائم الأيمن (55)، وأخرى من البرازيلي سيمينيو تصدى لها الدفاع (70).

وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة، اكتفى سيتي في الشوط الثاني بتهديدات بسيطة منيها اللقاء بهدف وحيد قبل مواجهة ساوثمبتون في نصف نهائي كأس إنكلترا السبت.

وستكون المباراة الأخيرة لسيتي مع أستون فيلا، في حين أن المباريات الثلاث الأخرى مع إيفرتون، برنتفورد وبورنموث تواليا.

أما أرسنال، فيواجه نيوكاسل، فولهام، وست هام، بيرنلي وبالاس، علما أنه لا يزال يخوض دوري الأبطال ويواجه أتلتيكو مدريد الإسباني في نصف النهائي.

وفي مباراة بهدفين مختلفين، تعادل بورنموث الطامح بمقعد أوروبي مع ضيفه ليدز يونايتد الساعي إلى ضمان البقاء 2-2.

سجل إيلي جونيور كروبي هدف التقدم لبورنموث (60) وعادل جايمس هيل لليدز بالخطأ في مرماه (68)، قبل أن يهدي البديل البرازيلي رايان (86) الثاني لبورنموث، لكن البديل شان لونغستاف عادل في الثواني الأخيرة (90+7).

ورفع بورنموث رصيده إلى 49 نقطة مقابل 40 نقطة لليدز.