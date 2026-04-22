الدوري الإسباني: برشلونة يقترب من حسم اللقب وإصابة جمال تقلقه

إصابة اللاعب لامين يامال

اقترب برشلونة خطوة إضافية من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه سلتا فيغو 1-0 الأربعاء في المرحلة 33، في مباراة عكّرت فيها إصابة نجمه لامين جمال صاحب هدف اللقاء الوحيد من الفرحة الكاتالونية.

ورفع فريق المدرب الألماني هانزي فليك رصيده إلى 82 نقطة في المركز الأول، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن غريمه ريال مدريد الفائز على ألافيس 2-1 الثلاثاء.

وعلى الرغم من إنهاء برشلونة الشوط الأول متقدما بهدف جمال من ركلة جزاء (40)، غادر النجم الشاب أرض الملعب بسبب إصابته، بعدما كان قد سبقه أيضا الظهير البرتغالي جواو كانسيلو للإصابة (23).

وتوجّه مهاجم المنتخب الإسباني مباشرة إلى غرفة الملابس، وهو يمسك بفخذه الأيسر بوضوح أثناء تسديده ركلة الجزاء، ما أقلق الجهاز الفني والجمهور.

سقط اللاعب 18 عاما الذي عانى في وقت سابق من الموسم من آلام في منطقة العانة، أرضا فور تسجيله الهدف، وطلب استبداله كإجراء احترازي.

في حال تعرض يامال لإصابة عضلية، حتى لو كانت طفيفة، قد يغيب عن بقية الموسم مع ناديه متصدر الدوري الإسباني حاليا، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو ضد وصيفه ريال مدريد في 10 أيار/مايو.

واعتقد فيران توريس أنه سجل الثاني لكن هدفه لم يُحتسب بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد “في إيه آر” بداعي التسلل (55).

وتراجعت حدّة برشلونة عموما في الشوط الثاني في ظل خروج جمال وكانسيلو ومن بعدهما غافي (46)، في حين دخل الهولندي فرنكي دي يونغ والإنكليزي ماركوس راشفورد لاحقا (73) لتأمين النتيجة من دون تغييرها.

أتلتيكو يواصل ترنّحه

ولا يزال أتلتيكو مدريد متأثرا بالمجهود الذي قدّمه لاعبوه في مواجهتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام برشلونة وخسارته المؤلمة في نهائي الكأس، وواصل ترنحه بخسارة رابعة تواليا في مختلف المسابقات.

وسقط فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني المنقوص عدديا أمام مضيفه إلتشي الذي يصارع على البقاء 2-3.

ومنذ فوزه على برشلونة 2-0 في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، سقط أتلتيكو أمام إشبيلية في الدوري وبرشلونة أيضا في دوري الأبطال (تأهل بفارق هدف بفضل فوزه ذهابا)، كما خسر بركلات الترجيح نهائي مسابقة كأس إسبانيا أمام ريال سوسييداد.

وقد يكون الضمان شبه المؤكد لمقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سببا أساسيا في تراجع نتائج الفريق في الدوري، إلى جانب الجهد البدني الكبير الذي بذله في مواجهة الفريق الكاتالوني، كما سبق أن أشار سيميوني نفسه.

وتجمد رصيد أتلتيكو عند 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 8 نقاط عن ريال بيتيس الخامس، في حين تخلى إلتشي عن المركز الثامن عشر المؤدي إلى الهبوط، متقدما إلى المركز الخامس عشر موقتا بـ35 نقطة.

وعلى الرغم من تقدمه أولا بهدف الأرجنتيني نيكولاس غونساليس (10)، تلقى الفريق المدريدي هدف التعادل عبر النمسوي دافيد أفينغروبر (18).

وتلقى لاعب أتلتيكو الأرجنتيني تياغو ألمادا بطاقة حمراء مباشرة (30) جاء على إثرها هدف التقدم لإلتشي من ركلة جزاء سجلها البرتغالي أندريه سيلفا (33)، لكن سرعان ما أدرك غونساليس التعادل (34).

واستغل إلتشي النقص العددي في صفوف فريق العاصمة وسجل الثالث عبر سيلفا (75) الذي رفع رصيده إلى 9 أهداف في الدوري هذا الموسم.