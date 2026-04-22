وزارة العدل: زيادة نسبة حضور العاملين إلى 50% اعتبارا من الأحد المقبل ببعض الإدارات

وزارة العدل

أعلنت وزارة العدل الكويتية زيادة حضور العاملين إلى نسبة 50 في المئة ببعض الإدارات وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل “وفقا لمقتضيات المصلحة العامة واحتياجات العمل”.

ولفتت (العدل) في بيان صحفي اليوم الأربعاء إلى موافقة ديوان الخدمة المدنية على طلب زيادة نسبة تواجد الموظفين في عدد من الوحدات التنظيمية بالوزارة من 30 في المئة إلى 50 في المئة.

وأشارت إلى صدور قرار يتضمن تنظيم الحضور بما لا يتجاوز 50 في المئة من إجمالي عدد الموظفين في تلك الوحدات مع تطبيق نظام التناوب بين العاملين ضمن مجموعتين بحيث يكون يوم عمل يقابله يوم راحة على أن تحدد آلية التدوير يوميا من قبل المسؤولين بما يضمن استمرارية العمل بكفاءة.

وفي 1 مارس الماضي أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما للجهات الحكومية بتحديد نسبة العاملين بما لا يتجاوز الـ30 في المئة اعتبارا من اليوم التالي حتى إشعار آخر استنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية نظرا للظروف الإقليمية الراهنة.