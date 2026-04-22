الداخلية: السماح لقوارب الصيد والنزهة بالإبحار اعتبارا من الجمعة

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لخفر السواحل اليوم الأربعاء السماح لقوارب الصيد والنزهة بالإبحار نهارا اعتبارا من يوم بعد غد الجمعة إذ سيتم السماح من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء.

وقال مدير عام (خفر السواحل) العميد ركن بحري الشيخ مبارك علي اليوسف الصباح في تصريح صحفي إن القرار جاء بعد تقييم “الأوضاع الراهنة” وبما يحقق التوازن بين إتاحة المجال أمام هواة البحر وممارسة أنشطتهم وبين المحافظة على أمن وسلامة الملاحة البحرية في البلاد وكذلك في إطار حرص الوزارة على تنظيم الحركة البحرية وضمان سلامة مرتادي البحر.

ودعا جميع رواد البحر إلى الالتزام التام بالتواجد ضمن المناطق المسموح بها وفقا للخريطة المعتمدة وعدم الاقتراب أو الإبحار بالقرب من المنشآت النفطية والمواقع الحيوية لما لذلك من أهمية في الحفاظ على الأمن العام وسلامة الجميع.

وشدد على ضرورة تشغيل جهاز التعريف الآلي (AIS) طوال فترة التواجد في البحر لما له من دور حيوي في تعزيز الرقابة البحرية وتسهيل عمليات المتابعة والتدخل السريع عند الحاجة.

وأضاف أن الإدارة العامة لخفر السواحل مستمرة في متابعة الوضع البحري على مدار الساعة داعيا الجميع إلى التعاون مع التعليمات والإرشادات الصادرة بما يسهم في تحقيق أعلى درجات السلامة والأمن.